Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,55 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 6 января, вырос на 15 копеек и составляет 42,60 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 44,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,00 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 42,55 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 6 января, не менялся и составляет 44,05 грн.

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В обменниках Киева средний курс доллара сегодня утром составляет 42,70 грн/долл., а продать доллар можно за 42,61 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,25 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

Нацбанк установил на 6 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,09 грн/долл., то есть гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,33 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 5 копеек.

По данным Bloomberg, по состоянию на 2 января евро упал до самого низкого уровня относительно доллара за последние два года. Снижение произошло на фоне опасений относительно экономики Европы и разногласий в монетарной политике с США.

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