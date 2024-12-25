Курс валют в первом квартале 2025 года вряд ли выйдет из-под контроля. Национальный банк Украины будет прилагать усилия для балансировки спроса и предложения.
Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что в первые месяцы 2025 года максимальная девальвация гривни, скорее всего, не будет больше 2-2,5% в месяц.
"Есть несколько версий, какой будет девальвация гривны в первые 3 месяца года. По разным оценкам она может составить от 2,5% до 4%", - отметил банкир.
По его мнению, в конце марта курс доллара может находиться в коридоре 42 - 42,8 гривни.
Таким образом, 100 долларов в гривнях до 31 марта 2025 года будут стоить 4200 - 4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 42000 - 42800 гривень.
Сколько будет стоить доллар в 2025 году
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на конец 2025 года курс доллара к гривне составит 47 - 47,5 гривни за доллар.
По его словам, Нацбанк может ввести определенные коррективы, "могут быть даже удешевления до некоторой степени".