Продать доллар можно в среднем по курсу 41,95 грн, евро - 43,33 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 6 января, вырос на 15 копеек и в среднем составляет 42,60 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,95 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,33 грн за евро.

Сколько стоит доллар сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,70 грн/долл., а продать доллар можно за 42,61 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,25 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 6 января, составляет 99 349,26 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 181 127,92 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 6 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,09 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Это стало очередными историческим максимумом доллара.

По данным Bloomberg, по состоянию на 2 января евро упал до самого низкого уровня относительно доллара за последние два года. Снижение произошло на фоне опасений относительно экономики Европы и разногласий в монетарной политике с США.

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