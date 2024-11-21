Курс гривны к евро установлен на уровне 43,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,47 гривен за один евро. Таким образом, гривна укрепилась на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,28/41,30 грн/долл., евро - 43,45/43,47 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 21 ноября не изменился и в среднем составляет 41,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне снизился на 4 копейки и составляет 44,11 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,53 грн за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 21 ноября не изменился и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также неизменен и составляет 44,20 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 43,20 грн.

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