Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 43,53 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 21 ноября, не изменился и в среднем составляет 41,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 4 копейки и составляет 44,11 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,53 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,60 грн/долл., что на 5 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,60 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 44,15 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

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Сколько будет стоить 1 биткоин в гривнах

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 21 ноября, составляет 97 025,72 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 002 820,62 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 21 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,56 гривен за один евро. Таким образом, гривна укрепилась сразу на 13 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара до 22 ноября в банках Украины будет в пределах от 40,90 до 41,80 гривны, а в обменниках - от 41,10 до 41,75 гривны, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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