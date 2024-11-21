Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 21 ноября, не изменился и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также неизменен и составляет 44,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 20 копеек - до 44,05 грн.

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Нацбанк установил на 21 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,56 гривен за один евро. Таким образом, гривна укрепилась сразу на 13 копеек.

В обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,60 грн/долл., что на 5 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,60 грн. Курс наличного евро не изменился и составляет 44,15 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

По мнению аналитика Алексея Козырева, курс покупки и продажи наличного доллара до 22 ноября в банках Украины будет в пределах от 40,90 до 41,80 грн., а в обменниках - от 41,10 до 41,75 грн.

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