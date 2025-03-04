Курс гривни к евро установлен на уровне 43,88 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 5 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,88 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 34 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,55/41,58 грн/долл., а евро - 43,86/43,88 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром составил 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,90 грн/евро, а курс продажи - 43,70 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 4 марта снизился на 10 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 43,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 42,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что "год будет заканчиваться на курсе 46 гривен за доллар, возможно чуть больше".

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