Продать доллар можно в среднем по курсу 41,38 грн, евро - 43,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 4 марта, вырос на 7 копеек и в среднем составляет 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,38 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 43,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,20 гривны за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,90 грн/евро, а курс продажи - 43,70 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 4 марта, составляет 83 080 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 442 260 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 4 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек.

Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,54 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 43 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в течение первой декады марта валютный рынок будет жить преимущественно по принципам февраля.

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