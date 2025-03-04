Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 4 марта, снизился на 10 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 43,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 42,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 4 марта, также остался на предыдущей отметке - 43,86 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 4 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня ослабла на 16 копеек.

Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,54 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 43 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что "год будет заканчиваться на курсе 46 гривень за доллар, возможно чуть больше". Таким образом, если просто держать валюту дома или положить в банк под 5% годовых, то максимальная прибыль составит 10%, а ОВГЗ - 16-17% чистыми. При этом он указал, что в ближайшее время украинцам не стоит опасаться значительных изменений на валютном рынке.

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