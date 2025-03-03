Отмечается, что год будет заканчиваться на курсе примерно 46 гривень за доллар.

Украинцы в последнее время наблюдают небольшие колебания курса валют, но среднегодовой курс заложен на уровне 45 гривень за доллар. Эксперты считают, что в таких условиях покупать американскую валюту не так выгодно, как вкладываться в облигации внутренних государственных займов.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Обозревателю" отметил, что "год будет заканчиваться на курсе 46 гривень за доллар, возможно немного больше". Таким образом, если просто держать валюту дома или положить в банк под 5% годовых, то максимальная прибыль составит 10%, а ОВГЗ - 16-17% чистыми.

"Вложение денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривни, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 года именно таков. Что будет в 2026-м году, на сегодняшний момент никто не знает", – указал эксперт.

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При этом он указал, что в ближайшее время украинцам не стоит опасаться значительных изменений на валютном рынке.

"Все будет более или менее прогнозируемо", – подытожил экономист.

Курс доллара в Украине - прогноз эксперта

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в течение первой декады марта валютный рынок будет жить преимущественно по принципам февраля. В то же время общая ситуация валютных изменений будет крайне похожей на прошлогодний март, кроме, конечно, курсовых показателей.

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