Аналитик заявил о тенденции к постепенной девальвации гривни.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,90 до 41,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,80 грн/долл., спрогнозировал аналитик Алексей Козырев.

Курс наличного евро в банках будет в пределах коридора покупок и продаж от 45,30 до 46,90 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет традиционно в более узких пределах - от 45,60 до 46,85 грн/евро, добавил эксперт.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 40 копеек. Но сохранятся и сети обменников финкомпаний, который продолжать держать спред между покупкой и продажей по доллару и по евро в пределах до 70 копеек и даже до 1 гривны. Особенно этим будут "грешить" обменники в крупных торговых точках, где всегда наблюдается повышенная потребность у населения в гривне, и желающих сдать валюту достаточно много", - отметил Козырев.

Он также акцентировал, что, несмотря на общую тенденцию к постепенной девальвации гривни, "загонять" сейчас курс к официальным 42 грн за доллар и к 47 грн за евро НБУ готов не будет.

"Впереди очень сложный и потенциально инфляционно- и девальвационно-опасный 4 квартал 2024 года. Поэтому сейчас Нацбанк будет вынужден стараться удерживать официальный и межбанковский курсы ниже 42 гривен ьза доллар и ниже 47 гривень за евро. По крайней мере, до ноября-декабря этого года", - уверен аналитик.

Курс доллара в Украине 25 сентября

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 25 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 1 копейку.

А официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 46,04 грн/евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: