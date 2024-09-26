Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 45,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 26 сентября, снизился на 10 копеек - до 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 46,55 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,90 грн за евро.

Какой курс валют в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 10 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 7 копеек и составляет 46,50 грн/евро, а курс продажи - 46,30 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 26 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 гривны за доллар, таким образом, гривна укрепилась на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. При этом официальный курс НБУ относительно евро установлен на уровне 46,20 гривны за евро, то есть гривна снизилась на 16 копеек.

Следует отметить, что аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,90 до 41,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,80 грн/долл. Курс наличного евро в банках будет в пределах коридора покупок и продаж от 45,30 до 46,90 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет традиционно в более узких пределах - от 45,60 до 46,85 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: