Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 44,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 1 апреля, снизился на 4 копейки и в среднем составляет 41,74 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 45,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,10 грн/евро, а курс продажи - 44,90 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 1 апреля, составляет 83 448 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 451 652 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк Украины установил на 1 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,42 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна ослабила позиции. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 44,83 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 8 копеек.

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