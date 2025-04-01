Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 1 апреля, подешевел на 10 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на уровне предыдущего показателя - 45,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 44,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на уровне предыдущего показателя - 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 1 апреля, также не изменился и составляет 45,25 гривни.

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Национальный банк Украины установил на 1 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,42 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна ослабила позиции. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 44,83 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 8 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что при отсутствии существенных изменений в экономике курс доллара в апреле 2025 года будет колебаться в пределах 41,5 - 42,3 гривни за доллар.

По его словам, в апреле на валютный рынок будут влиять монетарные меры НБУ по поддержке гривны и снижение давления потребительских цен, активное "поведение" аграрного сектора, который будет реализовывать избыток валюты, а также общее состояние экономики страны.

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