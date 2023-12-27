Курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 41,63 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 28 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,62 грн/долл., то есть гривна ослабла на 25 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,63 грн/евро, то есть гривня ослабла на 48 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,72/37,75 грн/долл., евро – 41,76/41,79 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, в ближайшие дни, до 29 декабря, курс доллара в Украине в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,20 до 38,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний в пределах гораздо более узкого коридора – от 37,40 до 38,35 грн/ долл.

Эксперт считает, что частично гривну будет страховать приближение новогодних праздников. Потому что украинцы, несмотря на войну, будут активно сдавать в обменники часть своих валютных "заначек" для дальнейшей покупки подарков и организации новогоднего стола.

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