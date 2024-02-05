Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,02 грн, евро – 41,15 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 5 февраля, ослабился на 10 копеек – до 38,00 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 41,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро – по курсу 40,60 грн за единицу иностранной валюты.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 15 копеек и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 34 копейки и составляет 41,15 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 5 февраля, уменьшился на 5 копеек – до 38,10 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,60 грн за евро.

В столичных валютных обменниках валюта сегодня также подешевела: средний курс доллара сегодня упал на 8 копеек – до 38,04 грн/доллар (продать доллар можно за 37,90 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, снизился на 15 копеек, до уровня 41,50 грн/евро (курс продажи – 41,25 грн/евро).

Вас также могут заинтересовать новости: