Продать доллар можно в среднем по курсу 37,58 грн, евро – 40,75 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 5 февраля, уменьшился на 5 копеек – до 38,10 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,58 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,75 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня упал на 8 копеек – до 38,04 грн/доллар (продать доллар можно за 37,90 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, снизился на 15 копеек, до уровня 41,50 грн/евро (курс продажи – 41,25 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,87 грн/евро, следовательно гривня ослабла на 20 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе ситуация на валютном рынке находиться в уже привычном состоянии: межбанк будет формировать курс валют на наличном рынке. Курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 38-39, 5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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