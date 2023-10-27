Курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,38 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 30 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,42 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,38 грн/евро, то есть гривня укрепилась также на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,41/36,43 грн/долл., евро - 38,39/38,41 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" 27 октября остался на предыдущем уровне - 37,70 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,40 грн за евро.

А средний курс в валютных обменниках Киева составляет 37,95 грн/долл. (продать доллар можно за 37,84 грн), евро - 40,30 грн/евро (курс продажи - 40,11 грн/евро).

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в ноябре ситуация на валютном рынке может быть достаточно динамичной, наличный курс валют будет находиться в пределах 38-39 грн/$ и 40-42 грн/€.

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