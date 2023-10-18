Более половины опрошенных прогнозируют, что курс не превысит 40 грн/долл. на протяжении года.

Руководители предприятий, опрошенные Национальным банком, улучшили свой прогноз относительно курса валют на ближайший год.

"Ожидания относительно уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться: среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,00 грн/долл.",- говорится в квартальном опросе бизнеса Нацбанком.

Отмечается, что в предыдущем квартале ожидания бизнеса были хуже – прогнозное значение курса составляло 40,43 грн/долл.

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"Более половины респондентов (56,5% по сравнению с 44,3% во II квартале) ожидают, что обменный курс гривни в следующие 12 месяцев не превысит 40,00 грн/долл.",- отметили в НБУ.

Курс валют в Украине

С 3 октября Национальный банк отменил фиксированный обменный курс в Украине и ввел гибкий курс. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

В проекте бюджета на 2024 год закладывается курс гривни к доллару на уровне 41,4 грн/долл. Бизнес в Украине также ожидает курс в 41 грн/долл.: руководители компаний закладывают стоимость валюты на следующий год в среднем именно на таком уровне.

Согласно макроэкономическому прогнозу компании Dragon Capital, аналитики до конца 2023 года ожидают официальный курс гривны на уровне 36,6-37,5 грн/долл., а к концу 2024 года курс будет постепенно ослабляться до 41 грн/долл.

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