Продать американскую валюту можно по курсу 36,95 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 2 августа, снова показывает укрепление - до 37,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также укрепился и сегодня составляет 41,6 грн/евро. Продать американскую валюту можно уже за меньшие деньги: в среднем по курсу 36,95 грн за долл., евро - 40,80 грн за евро.

Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, в банковских обменниках курс гривни к доллару 1 августа укрепился, до 37,55 грн/долл. Относительно евро курс гривни также укрепился и сегодня составляет 41,7 грн/евро.

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Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине с 1 августа будет постепенно снижаться. Наличный курс продажи доллара до конца текущей недели будет находиться в пределах коридора 37,1 - 37,6 грн/долл.

Ведущие неправительственные экономисты считают, что только ситуация на рынке стабилизируется Нацбанк отпустит ограничения по росту стоимости валюты. Что касается прогнозов на 2024 год, четверо из пяти экономистов считают, что курс отпустят, и он достигнет отметки выше 40 гривень за доллар.

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