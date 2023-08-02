Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,67 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня,1 августа, остался на предыдущем уровне – 37,27 грн за доллар. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,67 грн/долл., евро - 40,55 грн/евро.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении подешевел на 10 копеек и составляет 41,55 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,66 грн.

"ПриватБанк" во время войны

Как сообщал УНИАН, 29 мая 2023 года "ПриватБанк" прекратил прием наличной валюты в терминалах самообслуживания. Эта услуга была недоступна в течение почти месяца, и клиентам пришлось обращаться в кассы отделений банка, что привело к значительным неудобствам.

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Однако уже с 22 июня 2023 года "ПриватБанк" возобновил прием иностранной валюты в терминалах самообслуживания, однако причину остановки этой услуги администрация финансового учреждения не объяснила.

1 августа 2023 года "ПриватБанк" продлил период использования всех карточек на 2 года. Клиентам не нужно перевыпускать карточки, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карточке.

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