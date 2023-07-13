Продать доллар в среднем можно по курсу 36,80 грн, евро – 40,70 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 13 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 20 копеек и составляет 41,40 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,80 грн за долл., евро - 40,70 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 12 июля, наличный курс гривни в очередной раз сохранился на уровне 37,35 грн/долл., а евро подорожал на 5 копеек – до 41,20 грн/евро.

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По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке будет подобной прошлогодней: наличный курс будет находиться в новых условных пределах 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

По словам эксперта, разница между курсом покупки и продажи сохранится в диапазоне 0,15-0,25 грн, а текущие (ежедневные) колебания будут в рамках 0,1-0,3 грн. Таким образом, разница между официальным и наличным курсами сохранится на уровне от 0,5% до 1%.

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