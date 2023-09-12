Продать доллар можно в среднем по курсу 37,55 грн, евро – 40,45 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 12 сентября, ослаб на 8 копеек – до 38,18 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 41,15 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,55 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,45 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" 11 сентября остался на уровне предыдущего показателя - 37,90 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера также не изменился и составлял 41,00 грн за евро.

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Согласно опросу Европейской Бизнес Ассоциации, руководители опрошенных компаний ожидают валютный курс в 41 грн за доллар в будущем году.

Так, в бюджетах на 2024 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн за 1 доллар. Для сравнения, на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/долл., а в 2021-2022 годах - 29 грн/долл.

Как говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе компании Dragon Capital, до конца 2023 года официальный курс гривни ожидается на уровне 36,6-37,5 грн/долл., а к концу 2024 года будет постепенно ослабляться до 41 грн/долл.

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