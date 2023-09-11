Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 11 сентября, остался на уровне предыдущего показателя - 37,90 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 41,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 гривен, евро - по курсу 40,00 гривен за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" не изменился и составляет 37,45 грн, тогда как курс евро при оплате картой подорожал на 17 копеек – до 40,82 грн.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 11 сентября, остался на уровне предыдущего дня – 38,10 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня также не изменился и составляет 41,15 грн за евро.

По данным макроэкономического и монетарного обзора НБУ, ослабление наличного курса гривни в последние недели связано с сезонными факторами, а также аннулированием лицензии крупному обменнику.

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