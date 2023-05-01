Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках ослабился на 5 копеек – до 38,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни ослаб на 10 копеек - до 41,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

Что происходит с курсом

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до 3 мая в большинстве касс банков находиться в коридоре от 37,20 до 38,40 грн/долл., а безналичный доллар в указанный период будет колебаться от 36,56 до 36,93 грн/долл.

Видео дня

По прогнозу инвестиционного банкира Сергея Фурсы до конца мая наличный курс доллара в Украине серьезно меняться не будет, стоимость американской валюты может постепенно снижаться до уровня официального курса.

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ прогнозирует, что курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли вырастет более, чем на 10%, и вряд ли дорастет до отметок 46 или 50 гривен за доллар. Прогнозируя определенные предельные пределы стоимости доллара, эксперт назвал коридор от 36 до 46 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: