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В обменниках подорожал доллар

09:57, 15 мая 2020
Финансы
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Стоимость евро снизилась до 29,10 грн / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 3 копейки и составила 29,10 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,60 грн за доллар, евро – 28,56 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 15 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,68 грн/долл., то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на одну копейку.

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