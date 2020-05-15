В обменниках подорожал доллар

Стоимость доллара в столичных обменниках выросла до 26,95 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 15 мая, выросла на 5 копеек - до 26,95 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 3 копейки и составила 29,10 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,60 грн за доллар, евро – 28,56 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 15 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,68 грн/долл., то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на одну копейку.