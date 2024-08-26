Отмечается, что на межбанке увеличится предложение валюты со стороны экспортеров.

Эксперты не прогнозируют кардинальных изменений курса доллара до конца августа. Главные причины – отсутствие плохих для Украины новостей и завершение сезона отпусков.

"Все события с курсом на рынке начнутся не раньше сентября, но и тогда не ожидаю каких-то скачков курса, связанных с перекосом спроса и предложения, потому что регулятор такого не допустит", – отметил глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский в комментарии ТСН.

По его мнению, гривня на этой неделе может даже укрепиться из-за роста спроса. При этом он напомнил, что конец месяца – это время уплаты предприятиями налогов и накопления средств для выплат зарплат.

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"На межбанке увеличится предложение валюты со стороны экспортеров, что приведет к удешевлению доллара и евро. Средний наличный курс останется в наличном коридоре: от 41,20 до 41,80 грн/доллар, но сместится к нижней границе", - считает экономист.

В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что возможно кратковременное понижения курса доллара в связи с началом учебного года.

"Родители школьников и студентов будут сдавать валюту, чтобы приобрести все необходимое для обучения и это незначительно, но опустит до конца августа курс доллара", – спрогнозировал эксперт.

Курс валют в Украине - прогноз экспертов

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что завершение лета на валютном рынке пройдет без особых курсовых сдвигов. По его мнению, коридор допустимых валютных колебаний останется без изменений, а это 41-41,7 грн/долл. на межбанке и 41-42 грн/долл. на наличном рынке.

Аналитики инвесткомпании ICU обновили свой прогноз по курсу доллара до конца года, подняв его с 42,3 грн/доллар до 42,6 грн/доллар.

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