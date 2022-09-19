Другие криптовалюты также не демонстрируют устойчивой тенденции, а особенно тревожно выглядят данные по Ethereum.

Самая дорогая криптовалюта в мире – биткоин – продолжает доказывать свою непредсказуемость и нестабильность. Неделю назад мы писали, что монета поднялась выше $22 000, а уже сегодня она обновила минимум с середины июня, опустившись ниже $18,5 тыс.

По данным CoinMarketCap, за прошлую неделю стоимость криптовалюты подешевела более чем на 16%, и на 7,7% – за последние 24 часа. По состоянию на 11:00 по Киеву биткоин торгуется на уровне в $18,4 тыс.

В негативном ключе двигаются и другие монеты, а особенно тревожно выглядят данные по Ethereum. На прошлой неделе состоялся переход "эфира" на PoS и отказ от майнинга на видеокартах, и казалось, что рынок ожидает масштабный рост курса "эфира", но что-то пошло не так. Второй самый дорогой криптоакти просел на 25% за неделю и упал ниже отметки $1300.

Видео дня

Среди десяти криптовалют с самой большой рыночной капитализацией, помимо биткоина и эфира, больше всего "просела" Cardano, которая потеряла 10,8%; XRP Ripple – 10%, Solana – 8% и BNB – 6,6%.

По мнению криптоаналитиков, рынок ждет трудная зима, поэтому сегодня инвестировать в цифровые активы рекомендуется только тем, кто здраво оценивает все опасности и риски. А вот весной 2023, когда холода отступят, можно ожидать возвращение эфира и биткоина к росту.

А меж тем биткоин по-прежнему торгуется на 70% ниже своих исторических максимумов, установленных в ноябре 2021 года. Тогда стоимость одной монеты достигала $69 тысяч, после чего начала стремительно снижаться.

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