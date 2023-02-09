Экономисты ожидали роста инфляции до 10% по итогам января.

Германия, являющаяся крупнейшей экономикой Еврозоны, заявила о замедлении инфляции в январе по сравнению с прошлым месяцев.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое агентство Германии, уровень инфляции снизился до 9,2% в январе с 9,6% в декабре.

Как говорится в материале, экономисты ожидали роста инфляции до 10% по итогам января.

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На Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в Еврозоне.

Любое изменение в показателях за январь может изменить представление о том, насколько быстро снижается ценовое давление в регионе, и изменить ожидания относительно того, когда Европейский центральный банк прекратит повышать процентные ставки.

Определение уровня немецкой инфляции осложняется ролью государственных субсидий, призванных смягчить влияние повышения цен на энергоносители на домохозяйства. В декабре страна оплатила счета за газ большинству немецких домохозяйств. Это была единовременная выплата, следовательно в январе потребительские счета за энергоносители снова выросли.

Еврозона и война в Украине

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

По состоянию на 24 января 2023 года Еврозона вернулась к росту.

30 января 2023 года тало известно о том, что крупнейшая экономика Еврозоны в последнем квартале 2022 года сократилась на 0,2% по сравнению с третьим кварталом года.

По состоянию на 1 февраля 2023 года инфляция в Европе начала существенно снижаться.

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