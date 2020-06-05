В Минфине заявили, что Украина прошла кризисный этап в экономике

Министр финансов отметил, что у правительства есть возможность "поднять экономическую динамику до конца года".

Украина прошла кризисный этап в экономике, и есть все основания считать, что государственный бюджет страны на текущий год будет выполнен.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Сейчас есть все основания считать, что мы прошли сложный кризисный этап в экономике, и я надеюсь, что июнь будет большим в плане наполнения бюджета и у нас есть все основания сказать, что бюджет этого года будет выполнен", - сказал Марченко.

Он также отметил, что у правительства есть возможность "поднять экономическую динамику до конца года".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в условиях кризиса прогнозирует падение ВВП страны во втором квартале на 11,3% и в целом за 2020 год - на 5%.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-апреле 2020 года сократился на 5%, что соответствует прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кабинет министров прогнозирует, что в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом, о чем говорится в утвержденной 27 мая комплексной программе по восстановлению отечественной экономики.

Новый государственный бюджет на текущий год базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%.

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