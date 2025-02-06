Эксперт советует накопить первоначальный взнос в размере не менее 20-30% от суммы кредита.

Для избежания долговой нагрузки при взятии кредита потенциальному заемщику в первую очередь стоит определиться с целью получения кредита, и как она коррелируется с имеющимися финансовыми возможностями.

Об этом рассказала директор по управлению рисками, член правления "Глобус Банка" Елена Ермолова.

"Не стоит кредитоваться, чтобы, например, поехать на отдых, особенно, если текущие доходы не позволят погасить такой кредит в течение 1-2 месяцев. Это не настоящая цель для кредита, а лишь источник чрезмерных волнений о том, будут ли средства для погашения кредита", - считает она.

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Эксперт отметила, что кредиты могут улучшить качество жизни заемщика, однако только в случае, когда кредитные средства получаются с целью увеличения активов заемщика и только при условии его уверенности, что будущие получаемые доходы позволят вовремя платить все платежи по кредиту.

"Кредиты на покупку собственного жилья, офиса, склада, помещения для производства продукции - это прекрасная возможность не тратить напрасно средства на аренду чужой недвижимости. И даже если заемщик попадет в сложные обстоятельства и не сможет платить кредит, он всегда сможет продать приобретенную за кредитные средства недвижимость. То есть он, как минимум, не останется в долгах и еще, как правило, будет иметь дополнительные средства от продажи недвижимости", - рассказала специалист.

При принятии решения о получении кредита эксперт советует потенциальным заемщикам накопить первоначальный взнос по будущему кредиту в размере не менее 20-30% и иметь достаточный постоянный доход.

Если же возникли внезапные обстоятельства, которые не дают гражданину вовремя обслуживать кредит, то, на ее взгляд, лучшим решением для заемщика станет посетить банк, объяснив ситуацию. Ведь банк заинтересован найти выход из любых затруднительных обстоятельств.

Ермолова рассказала, что в 2024 году доля неработающих кредитов в Украине уменьшилась в среднем на 5,1 п.п., при этом объем таких кредитов сократился на 8 млрд грн (с 422 млрд грн до 414 млрд грн).

По словам эксперта, сокращение неработающих кредитов является прямым следствием определенной стабилизации экономической ситуации в стране: в течение 2023-2024 годов общий кредитный портфель увеличился, а доля неработающих кредитов уменьшилась.

Кредиты в Украине - главные новости

Национальный банк Украины в январе принял решение о повышении учетной ставки на 1% - до 14,5%. По словам главы НБУ Андрея Пышного, это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции к цели в 5%.

Ранее УНИАН писал, что некоторые военные в Украине сталкиваются с тем, что банки отказываются предоставлять им кредиты. Экономист и бывший заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко заявил, что такие отказы - единичные случаи, а не системное явление. По его словам, если военный сталкивается с необоснованным отказом от банка, то он может обратиться с жалобой в НБУ.

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