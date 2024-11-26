Александр Савченко отметил, что в международной практике существует правило, согласно которому доход заемщика должен быть в два раза больше его расходов.

Некоторые военные в Украине сталкиваются с тем, что банки не выдают им кредиты. Экономист и бывший заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко заявил, что такие отказы – единичные случаи, а не системное явление.

В эфире Громадське радио он отметил, что подобные отказы могут быть связаны с недостаточно четким регламентом и процедурой идентификации клиента.

"Важным моментом является то, что в международной практике существует правило, согласно которому доход заемщика должен быть в два раза больше его расходов, иначе банк может отказать в предоставлении кредита. В частности, в случае с военными, если их доход не позволяет покрыть ежемесячные выплаты, банковские работники могут заблокировать такую ​​операцию из-за высокого уровня риска", - объяснил Савченко.

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По его словам, если военный сталкивается с необоснованным отказом от банка, то он может обратиться с жалобой в НБУ.

"Контрольный орган над коммерческими банками, который должен защищать права потребителей, – это Национальный банк. Можно пожаловаться в Национальный банк о работе того или иного банка или работника", - посоветовал Савченко.

Кроме того, он напомнил, что человек может обратиться в другой банк.

"Идти в другой банк и пытаться там получить аналогичную услугу. К сожалению, это рынок", - подытожил эксперт.

Кредиты в Укриане - прогноз банкира

Директор департамента малого и среднего бизнеса "Глобус Банка" Оксана Шульга заявила, что сохранение учетной ставки на уровне 13% обеспечивает максимально лояльные условия для малого и среднего бизнеса по государственным кредитным программам.

По ее словам, с января по ноябрь более 65% всех выданных кредитов малому и среднему бизнесу приходится именно на государственные программы, и около 35% являются целевыми кредитами коммерческих банков на приобретение основных средств бизнеса.

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