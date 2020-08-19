Нацбанк вводит новые правила открытия кредитного лимита
Национальный банк Украины с 1 сентября текущего года изменит правила обращения банков с кредитным лимитом на картах клиентов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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В сообщении регулятора подчеркивается, что банки должны правильно показывать средства на счету – указывать отдельно деньги клиента и отдельно сумму кредитного лимита, чтобы не было путаницы и бессознательного пользования кредитом.
Своевременное уведомление
Также банки должны заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшении или увеличении кредитного лимита в SMS, мессенджере или другим удобным способом.
"Национальный банк уже установил такие требования для банков. Они заработают с 1 сентября 2020 года. Банки должны будут правильно и заранее информировать клиентов о кредитном лимите или его изменении", - сказано в сообщении.
Жалобы украинцев на работу банков
- Нацбанк Украины во втором квартале текущего года получил и обработал около 9400 обращений потребителей финуслуг.
- Примерно такое же количество жалоб регулятор зафиксировал и в предыдущем квартале. Отмечается, что треть обращений относительно работы банков (623) имели признаки нарушения прав потребителей финуслуг.
- Ключевые темы обращений и жалоб потребителей связаны с:
- условиями кредитных каникул (270 письменных обращений и 430 звонков в контакт-центр);
- правомерностью жестких действий банков при взыскании кредитной задолженности (268 письменных обращений и 382 звонков в контакт-центр);
- сложностями в снятии валюты с депозита (58 письменных обращений и 77 звонков в контакт-центр);
- списанием средств банками с зарплатного счета для погашения долга по кредиту;
- самовольным изменением тарифов обслуживания без информирования клиентов и опубликования изменений на веб-сайте за 30 дней;
- введением новых комиссий без предупреждения;
- непрозрачным раскрытием информации об акционных предложениях в рекламе.
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