В июле украинцы оставили рекордные безналичные чаевые

Средняя сумма чаевых в июле составила 70 грн.

В июле украинцы оставили “на чай” cashless официантам кафе и ресторанов более 3,3 млн грн, что стало абсолютным рекордом с момента запуска «ПриватБанком» технологии безналичных чаевых.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Читайте такжеПрощай, наличка: украинцы отдают предпочтение картам и цифровым кошелькам

За первый месяц послабления карантина клиенты «ПриватБанка» оставили в заведениях питания 44 тысячи cashless чаевых.

По данным банка, средняя сумма чаевых в июле составила 70 грн. При этом средний чек в заведениях питания за первый месяц послабления карантина равняется 180 грн.

Безналичные чаевые

“Безналичные чаевые - это отличный способ поддержать сотрудников и развитие заведений отрасли, которая более всего пострадала от пандемии коронавируса и введения карантинных мер”, - цитирует пресс-служба руководителя направления обслуживания торговых предприятий «ПриватБанка» Евгения Васильцова.

Как работает услуга

В банке напомнили, что услуга чаевых cashless в POS-терминалах была запущена в декабре 2018 года. Оплачивая счет картой, посетитель сам может выбрать, сколько оставить "на чай", и деньги зачисляются на зарплатную карточку официанта.

Украинцы предпочитают безнал

Украинцы с начала 2020 года стали на треть чаще оплачивать покупки банковскими картами и цифровыми кошельками, несмотря на пандемию коронавируса и снижение товарооборота в связи с карантинными ограничениями.

По состоянию на 7 августа 2020 года в НБУ заявили, что украинцы все меньше используют наличные средства при расчетах, отдавая предпочтение безналичным операциям.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко