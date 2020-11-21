Еврокомиссия попросила страны G20 поддержать работу по мобилизации необходимых фондов для сбора средств на преодоления последствий пандемии.

Для преодоления последствий пандемии коронавируса и для окончательной остановки распространения COVID-19 в мире международному сообществу надо потратить как минимум $38 миллиардов.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет НВ.

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По ее словам, Еврокомиссия попросила страны G20 поддержать работу по мобилизации необходимых фондов для сбора средств на преодоления последствий пандемии.

Она отметила, что на закупку вакцины от коронавируса для глобальной программы обеспечения вакцинами COVAX уже внесли $1,8 млрд, однако в целом для закупки вакцин в 2021 году необходимо около $5 млрд.

"Фонды будут также необходимы для тестирования и лечения по программе ACT-Accelerator. Общая потребность оценивается в $38 млрд, из которых на сегодня доступны $4 млрд", - говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен признала, что сумма в $38 млрд очень большая, но эти расходы меньше по сравнению с реальной ценой этой пандемии.

Саммит G20 пройдет 21-22 ноября в онлайн-формате. По словам президента Еврокомиссии, главной темой встречи станет ситуация с пандемией и борьба с ней.

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Автор: УНИАН