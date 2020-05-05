Минфин США одолжит еще 3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса

Во втором квартале 2020 года американскому минфину нужно будет привлечь почти три триллиона заимствований для покрытия платежей, направленных на борьбу с пандемией коронавирус.

Министерство финансов США объявило о планах позаимствовать почти три триллиона долларов во втором квартале 2020 года для покрытия разнообразных мер, принятых правительством страны для преодоления коронавирусного кризиса.

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В частности, в период с апреля по июнь этого года американский минфин потребует 2,99 триллиона долларов новых заимствований, сообщили в ведомстве, сообщает “Немецкая волна”.

Эта сумма, которую планируется позаимствовать лишь в течение трех месяцев, более чем вдвое превышает сумму займов, осуществленных американским правительством в течение всего предыдущего года - в 2019 году правительство США позаимствовало на фондовом рынке 1,28 триллиона долларов, напоминает информагентство AP.

Как пояснили в Минфине США, эта огромная сумма необходима для покрытия утвержденных правительством программ финансовой поддержки работников и бизнеса, а также других антикоронавирусных мероприятий. Также этими средствами планируется покрыть недостаток поступлений в бюджет через введенные администрацией США налоговые каникулы для бизнеса, которые продлятся с апреля до июня.

Кроме того, по прогнозам Минфина США, в третьем квартале этого года понадобится позаимствовать еще 677 миллиардов долларов. Согласно подсчетам Управления по бюджету Конгресса США, дефицит госбюджета страны в 2020 году достигнет рекордных 3,7 триллиона долларов, а во втором квартале падение экономики составит 40 процентов.