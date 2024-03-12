Конфискация нарушит основной принцип глобальной экономической системы.

Вопрос конфискации замороженных российских суверенных активов, которой опасаются некоторые каины ЕС, становится все более актуальным, поскольку Украина сталкивается с острой нехваткой боеприпасов, а вопрос помощи США остается нерешенным. Президент США Джо Байден призвал другие страны "Большой семерки" договориться о способе использования российских активов до встречи в июне.

Отмечается, что замораживание активов означает, что они не могут быть использованы, перемещены или проданы, но юридическое право собственности на них не меняется. Арест актива передает право собственности органу, который принял такое решение, и он может использовать или продать такой актив, пишет Bloomberg.

Какие активы РФ заморожены\

ЕС, G-7 и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов российского центробанка в виде ценных бумаг и наличных, преимущественно через бельгийский клиринговый центр Euroclear.

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Однако вопрос дальнейшей судьбы таких активов вызывает дискуссии. ЕС, G7 и Австралия соглашаются, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь в восстановлении Украины. Но они расходятся во мнениях относительно того, могут ли они на самом деле использовать эти средства, говорится в статье.

Указано, что США хотят наложить арест, и их поддерживают Великобритания и Канада. Франция, Германия и Европейский центральный банк выражают обеспокоенность относительно такого шага и пытаются избежать любого быстрого решения. ЕС медленно продвигается даже в реализации отдельных планов, чтобы по крайней мере взимать налог на непредвиденные доходы, полученные от иммобилизованных средств.

Риски завладения российскими средствами

"Франция, Германия и ЕЦБ обеспокоены российскими ответными мерами, направленными на европейские активы, а также потенциальным влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты. Существует опасение, что вкладчики из развивающихся стран могут поощряться к изъятию денег из западных банков, что приведет к фрагментации глобальной финансовой системы", – пишет издание.

В то же время Россия пригрозила репрессиями, которые могут включать конфискацию активов "недружественных" стран, хранящихся в ее собственных банках. Москва также рассматривает возможность принятия различных юридических мер, которые могут на годы заблокировать любые попытки Запада арестовать эти средства.

"Над дебатами нависает аргумент, за который ухватилась Россия, но который признают некоторые западные чиновники, что массовый захват активов нарушит основной принцип глобальной экономической системы – неприкосновенность частной собственности. Если страны, которые считают себя поборниками порядка, основанного на правилах, нарушают эти правила, когда им это не выгодно, какой сигнал это даст всем остальным?" – отмечают авторы.

Варианты использования активов

По словам журналистов, все варианты, которые рассматривает Запад, являются рискованными. Использование активов в качестве залога позволило бы избежать перспективы полного ареста, но они должны были бы перейти из рук в руки, прежде чем их можно было бы использовать как основу для нового сбора средств.

Одна из альтернатив предусматривает использование основного долга без его фактического изъятия. Идея заключается в том, что правительства стран G-7 предоставят "гарантии" рынкам, что замороженные активы не будут возвращены России, если она не согласится оплатить стоимость восстановления Украины. Этот план уменьшает риск конфискации, но не устраняет его полностью.

С точки зрения США, так называемые контрмеры предлагают правовую основу для будущего захвата. Но Франция, Германия и другие страны "Большой семерки" остаются не убежденными, а юристы все еще ищут пути для поиска взаимоприемлемого варианта, который бы соответствовал международному праву, пишет Bloomberg.

Прецеденты ареста замороженных активов

В истории есть прецеденты конфискации замороженных активов. После вторжения в Ирак в 2003 году и свержения его лидера Саддама Хусейна президент США Джордж Буш приказал арестовать 1,7 миллиарда долларов иракских средств, хранившихся в американских банках. В 1996 году США арестовали кубинские фонды и впоследствии использовали их для выплаты компенсаций семьям трех американцев, погибших, когда их самолеты были сбиты кубинскими вооруженными силами.

В то же время санкции, наложенные на известных российских лиц, заморозили еще около 58 миллиардов долларов активов, включая дома, яхты и частные самолеты. Относительно их конфискации возникают те же юридические дилеммы. Относительно немного было конфисковано, поскольку это обычно разрешается только тогда, когда доказано, что активы являются доходами от преступлений. Это трудно доказать в суде, подчеркивают журналисты.

Замороженные активы РФ

Ранее УНИАН писал, что Евросоюз может предоставить Украине первую прибыль от замороженных активов РФ уже в июле этого года. Европейская комиссия готовит план, который будет предусматривать арест доходов, связанных с санкциями, начиная с февраля и далее.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что страна готова одолжить Украине все замороженные активы российского центрального банка в стране на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Киеву репарации после окончания войны.

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