В 2024 году общий объем помощи от ЕС в рамках программы составит 16 млрд евро.

В среду, 24 апреля, Украина получила 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Ukraine Facility, а в соответствии с графиком платежей по программе, предложенного странам-членам Европейской Комиссией, всего в 2024 году государственный бюджет должен получить 16 млрд евро финансовой поддержки от ЕС.

"Переходное финансирование позволяет нам получить поддержку еще до окончательного запуска Ukraine Facility. В рамках программы Украина получила уже 6 млрд евро в марте и апреле этого года. Когда План для Ukraine Facility будет утвержден в ЕС, мы получим следующий платеж объемом 1,89 млрд евро предварительного финансирования в июне, а также 4,11 млрд евро и 4 млрд евро в рамках программы в сентябре и ноябре", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что Европейская Комиссия предложила государствам-членам ЕС утвердить соответствующий график платежей в рамках Ukraine Facility. В частности предложенный график предусматривает 1,89 млрд евро предварительного финансирования, которое будет предоставлено после окончательного утверждения Плана. В дальнейшем финансирование по программе будет осуществляться ежеквартально при выполнении индикаторов Плана для Ukraine Facility.

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Так, по предварительному расчету, в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро, в 2025 году - 12,5 млрд евро, в 2026 году - 7,25 млрд евро, 1,2 млрд евро в 2027 году, а также 1,32 млрд евро в январе 2028 года.

В Минэкономики напомнили, что Европейская Комиссия одобрила План для Ukraine Facility 15 апреля и предложила Совету ЕС принять документ. Теперь государства-члены ЕС имеют один месяц для принятия предложенного Комиссией Имплементационного решения, что откроет путь для полноценного запуска программы Ukraine Facility.

Помощь Украине от ЕС - последние новости

24 апреля Европейская комиссия выплатила Украине второй транш макрофинансовой бюджетной поддержки в рамках Ukraine Facility на сумму 1,5 млрд евро.

В феврале 2024 года Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

В марте 2024 года Украина получила первый транш от ЕС объемом 4,5 млрд евро.

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