Эти средства должны укрепить экономическую стабильность Украины.

Европейская комиссия выплатила Украине второй транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 1,5 млрд евро из "Украинского фонда" общим объемом 50 млрд евро.

"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Сегодня мы предоставляем дополнительные 1,5 млрд евро в рамках механизма "Украинский фонд" объемом в 50 млрд евро", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в сети X.

Президент ЕК отметила, что это жизненно важно, чтобы Украина как государство продолжала работать, а услуги предоставлялись, пока страна дает отпор агрессору.

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"Европа остается единой и решительной", - добавила она.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил выделение второго транша в размере 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, предусмотренного "Украинским фондом", который "еще больше укрепит нашу экономическую стабильность".

"Благодарен Президенту Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен за ее непоколебимую поддержку! Этот транш укрепит нашу экономическую устойчивость и стабильность", - подчеркнул Шмыгаль.

Помощь ЕС для Украины - последние новости

1 февраля главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите приняли единогласное решение о создании Украинского Фонда объемом в 50 млрд евро для макрофинансовой бюджетной поддержки Украины в течение четырехлетнего периода - на 2024-2027 годы.

В частности, общий бюджет в 50 млрд евро будет распределен на 33 миллиарда в кредитах и 17 миллиардов в грантах. Эти средства будут направляться на реализацию конкретных пунктов "Украинского плана" реформ и проектов по восстановлению инфраструктуры.

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