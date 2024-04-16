Это важный шаг для регулярной и прогнозируемой поддержки Украины от ЕС.

Европейская комиссия 15 апреля поддержала украинский план реформ в рамках механизма Ukraine Facility. Киев должен выполнить согласованные условия, чтобы получить 50 миллиардов евро микрофинансовой помощи в течение 2024-2027 годов.

На сайте Еврокомиссии отмечается, что план включает 69 реформ и 10 инвестиций, разбитых на 146 качественных и количественных показателей. Реформы охватывают 15 сфер, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, "зеленый" и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.

Они направлены на повышение макроэкономической и финансовой устойчивости Украины, улучшение управления, повышение потенциала и эффективности администрации, подотчетности и честности судебной системы, поддержку развития частного сектора и создание среды, способствующей устойчивому экономическому росту. Ожидается, что ряд реформ поможет Украине продвинуться по пути вступления в ЕС.

Видео дня

Этот план является основой для восстановления Украины и содержит адекватные механизмы защиты финансовых интересов Евросоюза.

Документ должны согласовать члены ЕС, на что уйдет около месяца, после чего Еврокомиссия сможет выделить до 1,89 миллиарда евро.

Помощь ЕС для Украины - последние новости

1 февраля главы государства и правительств стран-членов ЕС приняли решение о создании Украинского Фонда объемом в 50 миллиардов евро для макрофинансовой бюджетной поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Общий бюджет в 50 миллиардов евро будет распределен на 33 миллиарда в кредитах и 17 миллиардов в грантах. Деньги пойдут на реализацию пунктов "Украинского плана" реформ и проектов по восстановлению инфраструктуры, который предоставит Кабмин Украины.

При этом Украина уже получила первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 млрд евро из "Украинского фонда" общим объемом 50 млрд евро.