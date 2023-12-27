Во время полномасштабного вторжения произошел резкий скачек цены.

Индекс Эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: с 15 гривень в 2017 году до 30 гривень в конце 2023.

Как сообщает Опендатабот, ссылаясь на исследование индекса эспрессо от Poster POS, во время полномасштабного вторжения произошел резкий скачок цены. Так, средняя стоимость Эспрессо в стране выросла с 20 до 28 гривень только в течение 2022 года.

Отмечается, что дороже всего чашечка кофе стоит в Одесской (36 грн), Донецкой (35 грн) и Харьковской (32 грн). Зато самые низкие цены на базовый кофейный напиток в Украине на Хмельнитчине (21 грн), Сумщине (23 грн), Житомирщине и Виннитчине - по 24 грн соответственно.

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Стоимость продуктов накануне праздников

Новогоднее меню из традиционных блюд таких как салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. обойдется на украинскую семью из четырех человек около 2879,15 грн, то есть на 8,4% дороже, чем в прошлом году.

В частности, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. это на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года.

Зато салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года (133,08 грн).

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