Исследователи советуют добавлять воду, когда мелете кофейные зерна.

Кофе уже давно стал частью жизни многих людей. Однако настоящие ценители постоянно ищут новые способы приготовления любимого напитка.

Как пишет CNN, исследователи из Университета Орегона рассказали, почему перед помолом надо добавлять немного воды к кофейным зернам. Эта техника, которую начали использовать, чтобы уменьшить количество распыления пыли в процессе измельчения кофе, значительно влияет на вкус готового напитка.

Соавтор исследования Кристофер Гендон, доцент кафедры химии вычислительных материалов в Университете Орегона, объяснил, что обычно во время измельчения кофе из-за трения зерен возникает статическое электричество. Этот заряд заставляет частицы молотого кофе отталкиваться друг от друга, распространяя их во всех направлениях. Вода действует как изолятор, смягчая этот эффект. Этот процесс известен как техника "капли Росса".

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"Это впервые предложил какой-то энтузиаст на форуме домашних бариста. Эта идея существует уже несколько лет, и изначально она была заимствована из промышленности производства материалов, как целлюлозно-обрабатывающая промышленность", - добавил исследователь.

Хотя изначально это должно было только решить проблему с пылью, новая техника произвела революцию во вкусе. Теория заключалась в том, что, уменьшая статическое электричество, вода не только не позволяла молотому кофе разлетаться или прилипать к внутренним частям кофемолки, но и предотвращала образование микроскопических комков во время заваривания. Они создавали зоны, где кофе оставался нетронутым для воды и, следовательно, снижали производительность экстракции или количество кофе, попадающего в чашку, растворенного в жидкости.

"Если у вас образуются комки, будет значительное количество пустого пространства, например, как тогда, когда вы складываете арбузы. В результате, когда вы проталкиваете воду, вы получаете меньшую площадь поверхности, которая касается воды, и, следовательно, меньше вытягивания", - пояснил Гендон.

Без комков вся вода для заваривания контактирует с молотыми зернами, уменьшая количество кофе, которое фактически остается неиспользованным, и обеспечивает более последовательное заваривание. Оказалось, что добавление воды увеличивает выход экстракции на 10%.

"После публикации исследования я получал много электронных писем от людей, которые говорили мне, что они благодарны, потому что только с точки зрения чистоты это огромное, масштабное обновление. Что я бы порекомендовал для домашнего пользователя, так это начать с одной капли воды", - отмечает исследователь.

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