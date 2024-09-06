Продажу пакета акций заблокировали из-за спора с олигархом Олегом Дерипаской.

Российский суд заблокировал Raiffeisen Bank International продажу акций его российского филиала. Как заявили в банке, теперь они не могут избавиться от своей контрольной доли в этом подразделении, пишет The Wall Street Journal.

"Это затрудняет процесс продажи, в котором RBI стремится продать контрольный пакет акций АО "Райффайзенбанк", и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам", - заявили в банке.

Решение российского суда принято по делу о хозяйственном споре между фирмой Rasperia Trading, которой владеет российский олигарх Олег Дерипаска, и строительной компанией Strabag, которой частично владеет российское подразделение Raiffeisenbank. Однако в банке отмечают, что в самом судебном деле, ни глобальный Raiffeisen Bank, ни его российское подразделение ни в чем не обвиняются и вообще не являются стороной в деле.

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Raiffeisen Bank заявил, что будет пытаться отменить решение суда всеми законными средствами.

Raiffeisen Bank в России

Как писал УНИАН, австрийский банк Raiffeisen остался одной из немногих крупных западных компаний, которые до сих пор продолжают работать в России, несмотря на многочисленные обещания пить с рынка государства-агрессора. Из-за этого банк уже оказался на грани прямых санкций со стороны США и Евросоюза.

Такое длительное пребывание в России после начала полномасштабной войны в Украине несложно объяснить. Чистая прибыль банка на российском рынке растет невиданными темпами и составляет львиную долю совокупной прибыли всей банковской группы.

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