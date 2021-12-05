Мужчина был клиентом банка более 10 лет, за все это время у него не возникало никаких проблем с кредитами, но ему внезапно отказали в обслуживании.

Клиент "ПриватБанка" пожаловался на то, что его счета внезапно и без предупреждения заблокировали. Мужчина был клиентом банка более 10 лет, он использовал сервисы и как физлицо, и как ФЛП, проблем с кредитами у него не было. В "Привате" на жалобу ответили поверхностно, сославшись на закон о предотвращении финансирования терроризма.

Подробностями инцидента мужчина поделился на сайте "Минфин".

Так, клиент "Привата" рассказал, что у него никогда не біло просроченных платежей или других проблем с кредитами. За все время, которое мужчина пользовался услугами банка, ему ни разу не предъявляли каких-либо претензий. Однако в один момент его счета заблокировали.

"И тут в один момент, без предупреждения и без объяснений мне блокируют все счета! И отказывают в обслуживании! Я обнаружил это, когда пытался воспользоваться картой банка и это хорошо, что я был не в поездке в этот момент. У меня, честно говоря, полное непонимание, как так можно обращаться со своими клиентами", - пожаловался мужчина.

На его жалобу ответили представители банка. Вскоре после того, как мужчина опубликовал свой рассказ о внезапной блокировке счетов, в комментариях появилась реакция "Привата".

Читайте такжеМошенникам удалось взломать "Приват24" на украденном телефоне: клиентка лишилась 62 тысяч"В своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности. Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, начала и в процессе их проведения. К сожалению, ваше обслуживание в банке ограничено", - указали представители банка.

Однако действительно ли мужчина подозревается в "отмывании" денег или финансировании терроризма - в "Привате" не пояснили. Сам клиент банка возмущен инцидентом и утверждает, что разочаровался в сервисе организации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у клиента "Привата" пропала с карты крупная сумма денег - ответ банка был агрессивным.

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Автор: Полина Кузенко