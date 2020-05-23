В столице разрешения на открытие уже получили 43 агропродовольственных рынка

Администрации этих рынков обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

В столице с сегодняшнего дня могут работать 43 агропродовольственных рынка, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

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В пресс-службе напомнили, что агропродовольственные рынки открывают постепенно, при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Так, администрации рынков должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено предотвращение стихийной торговли вокруг территорий рынков.

Также на рынках действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

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