Курс гривни к евро составляет 41,09 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня не изменился и составил 40,65 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 24 копейки - до 41,09 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

Видео дня

Напомним, в конце июля Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям - запретил им размещать сведения о курсах валют на улицах. В НБУ объяснили, что это было сделано для минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды.

Что надо знать об официальном курсе доллара в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни на уровне 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: