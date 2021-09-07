В областном центре проезд в маршрутных такси ощутимо подорожает уже на следующей неделе.

В Одессе скоро стоимость проезда в маршрутках серьезно повысится. Подорожание проезда запланировано со среды, 15 сентября.

Со средины сентября проехаться в одесских маршрутках можно будет за 10 гривень, сообщает 048.ua, ссылаясь на сведения мэрии областного центра.

"…перевозчики предоставили расчеты, которые обуславливают необходимость повышения цены на проезд", – сообщила спикер горсовета Наталья Мальцева.

Стоимость проезда в маршрутках Одессы по состоянию на вторник, 7 сентября, составляет 7 грн.

В населенных пунктах Украины разная стоимость проезда в транспорте. В частности, в конце апреля в Киеве в ряде маршруток проезд подорожал до 10 грн. До подорожания стоимость проезда составляла 8 грн.

Более серьезное подорожание стоимости проезда в столице произошло в июле 2018 года. В наземном общественном транспорте проезд с 4 грн подорожал до 8 грн, а стоимость одной поездки в метро повысилась с 5 до 8 грн. Пока поездка в метро так и стоит.

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" подсчитали, что в 2021 году себестоимость поездки составляет 20 грн 5 копеек.

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Автор: Екатерина Присяжнюк