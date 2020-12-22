Повышение проезда касается общественного транспорта не только в столице, но и по всей Украине.

В Украине проезд в городских маршрутках и автобусах снова будет дорожать. Повышение проезда касается общественного транспорта не только в столице, но и по всей Украине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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"Пассажиропоток просел, ужесточились условия работы. Только сидячие места. И все равно перевозчики возят. Различные компании по-разному поднимут, в зависимости от маршрута, в зависимости от загрузки", — рассказывает эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов.

В Киеве на коротких маршрутах цены уже выросли до восьми гривень. После локдауна в Киеве цені вырастут до 10-12 ривень. По прогнозам экспертов, это будет в феврале-марте. А чтобы люди не пересели из маршруток на метро, троллейбусы, трамваи и большие городские автобусы, в Киеве перевозчики сейчас оптимизируют маршруты.

Как говорится в сюжете, неизбежно повышение стоимости проезда в городском транспорте и в Хмельницком. Где, кстати, сейчас цены одни из самых низких в Украине. Сейчас проезд в городском троллейбусе стоит 3,5 гривны, в городском автобусе днем — 5 гривен, после 20:00 — 6 гривен.

"Это условие выживания на рынке. Сейчас будут расчеты и 9,10 грн. Конечно городской совет не будет рассматривать такое сильное подорожание, мы рассматриваем все расчеты. Будем принимать решение об увеличении стоимости проезда в пассажирском транспорте в феврале", — заявил заместитель Хмельницкого городского головы Николай Ваврищук.

Также известно, что проезд подорожает в Житомире. Горсовет планирует поднять цены на одну гривну. Проезд в маршрутках Житомира сейчас стоит 8 грн.

Локдаун и подорожание

20 мая 2020 Кабинет министров утвердил график запуска общественного транспорта в Украине.

20 мая 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после возобновления работы транспорта не произойдет повышения цен на проезд.

В октябре 2020 года сообщалось, что власти Киева рассматривают возможность повышения стоимости проезда в городском транспорте в следующем году.

15 декабря 2020 года появилась информация о том, что после завершения усиленных карантинных ограничений, которые продлятся с 8 по 24 января, в Киеве могут подняться цены на маршрутные такси, в зависимости от сложности маршрута цена увеличится до 10-12-15 гривень.

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Автор: УНИАН