Уже в эту субботу, 27 марта, в Киеве подорожает проезд в частных маршрутках.
Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на "Ассоциацию перевозчиков Киева и Киевской области".
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Как пишет издание, киевлянам придется платить на две гривны больше. Стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен.
"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники - 10 гривен", - рассказал Игорь Моисеенко, глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области".
Причиной подорожания проезда перевозчики называют локдаун.
Локдаун в Киеве
Город Киев и Одесская область, с 23 марта находятся в "красной" зоне карантина.
"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.
Накануне Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах. В Киеве уже решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений.
23 марта 2021 года появилась информация о том, что в Киеве могут вернуть проезд в транспорте по спецпропускам.
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