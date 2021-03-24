Стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен.

Уже в эту субботу, 27 марта, в Киеве подорожает проезд в частных маршрутках.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на "Ассоциацию перевозчиков Киева и Киевской области".

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Как пишет издание, киевлянам придется платить на две гривны больше. Стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен.

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники - 10 гривен", - рассказал Игорь Моисеенко, глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области".

Причиной подорожания проезда перевозчики называют локдаун.

Локдаун в Киеве

Город Киев и Одесская область, с 23 марта находятся в "красной" зоне карантина.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Накануне Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах. В Киеве уже решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений.

23 марта 2021 года появилась информация о том, что в Киеве могут вернуть проезд в транспорте по спецпропускам.

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Автор: Елена Коваленко