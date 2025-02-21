В сегменте дронов отечественная продукция составляет почти 100%.

Правительство сегодня выделило 7,9 млрд грн на закупку дронов для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Мы в этом году выделили рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия. Сегодня правительство также принимает решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки", - сказал он.

По словам Шмыгаля, в сегменте дронов отечественная продукция составляет почти 100%. В январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года.

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Премьер также сообщил, что за 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров - в 5 раз, противотанкового оружия - в 2 раза, боеприпасов - в 2,5 раза.

При этом мы сейчас сами производим около трети от необходимого нам оружия. "Задача, которую ставит правительство перед собой, - это довести собственное производство оружия как минимум до половины от имеющейся сейчас потребности", - отметил он.

Дроны на поле боя - последние новости

Отечественные беспилотные системы не смогут заменить некоторые образцы вооружений, которые поставляют Украине США, заявил известный украинский бизнесмен и волонтер Серж Марко. По его словам, Украина также не сможет заменить систему Starlink.

Искусственный интеллект стал меньше применяться в дронах на поле боя в Украине, рассказал командир батальона беспилотных систем "Антарес" бригады НГУ "Рубеж" Руслан "Босс" Поддубный. Главные причины - высокая стоимость и защита россиянами своей техники "мангалами".

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